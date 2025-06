Scanalata o rigata nei cruciverba: la soluzione è Striata

STRIATA

Curiosità e Significato di Striata

Perché la soluzione è Striata? Striata descrive qualcosa che presenta linee o segni paralleli e regolari, come le righe su un tessuto o una superficie. Può riferirsi a texture, colori o disegni che si ripetono in modo ordinato e visibile. È un termine molto usato per indicare superfici decorate o naturali con motivi lineari, aggiungendo un tocco di eleganza e ordine agli oggetti o alle immagini.

Come si scrive la soluzione Striata

Hai trovato la definizione "Scanalata o rigata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E O O T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTONE" OTTONE

