SAMOVAR

Curiosità e Significato di Samovar

Perché la soluzione è Samovar? Il samovar è un tradizionale apparecchio russo usato per scaldare l'acqua e preparare il tè, simbolo di ospitalità e convivialità. Con un design spesso elaborato e decorativo, permette di mantenere l'acqua calda per lungo tempo, facilitando momenti di condivisione tra amici e famiglia. Un vero icono della cultura russa, il samovar rappresenta molto più di un semplice utensile: è un rito sociale.

Come si scrive la soluzione Samovar

S Savona

A Ancona

M Milano

O Otranto

V Venezia

A Ancona

R Roma

