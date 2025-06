Rivelano il raffreddore nei cruciverba: la soluzione è Starnuti

Home / Soluzioni Cruciverba / Rivelano il raffreddore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rivelano il raffreddore' è 'Starnuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STARNUTI

Curiosità e Significato di Starnuti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Starnuti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Starnuti? Starnuti sono quei rapidi e improvvisi colpi di tosse che ci sorprendono quando abbiamo il raffreddore. Sono un segnale che il nostro corpo cerca di liberarsi di agenti irritanti o virus presenti nel naso e nella gola. Questi episodi sono un modo naturale per tentare di respingere le infezioni e ripristinare il benessere, anche se spesso risultano molto fastidiosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Irruenti spasmi polmonariLi fa l allergicoRivelano un amore celatoRivelano il malcontentoCopioso scolo nasale tipico del raffreddore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Starnuti

Hai davanti la definizione "Rivelano il raffreddore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

N Napoli

U Udine

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N T R E C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTORE" CANTORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.