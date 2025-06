Reti sottili per catturare uccelli nei cruciverba: la soluzione è Ragne

RAGNE

Curiosità e Significato di Ragne

Approfondisci la parola di 5 lettere Ragne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ragne? Le ragnatele sono reti sottili e delicate realizzate da alcune specie di ragni. Questi fili fini e resistenti servono a catturare insetti e, in alcuni casi, anche piccoli uccelli. La loro struttura intricata e invisibile è un esempio sorprendente di ingegneria naturale, dimostrando come la natura trovi soluzioni ingegnose per sopravvivere. Le ragnatele sono davvero un capolavoro di adattamento e creatività.

Come si scrive la soluzione Ragne

Hai trovato la definizione "Reti sottili per catturare uccelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

G Genova

N Napoli

E Empoli

