Piccolo comune della provincia di Pavia nei cruciverba: la soluzione è Bascapè

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo comune della provincia di Pavia' è 'Bascapè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASCAPÈ

Curiosità e Significato di Bascapè

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bascapè più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bascapè.

Perché la soluzione è Bascapè? Bascapé è un piccolo comune situato nella provincia di Pavia, in Lombardia. Il nome deriva probabilmente da antiche radici locali e richiama un’area di origine storica o geografica specifica. Questo paese rappresenta una tipica comunità di campagna, con un fascino tranquillo e autentico, perfetta per chi cerca un angolo di pace lontano dal caos cittadino. Un esempio di come le tradizioni si conservano nel tempo.

Come si scrive la soluzione Bascapè

Non riesci a risolvere la definizione "Piccolo comune della provincia di Pavia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

P Padova

È -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H O C E I C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIOCCHE" SCIOCCHE

