La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Periodici a fumetti' è 'Albi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBI

Curiosità e Significato di Albi

Vuoi sapere di più su Albi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Albi.

Perché la soluzione è Albi? Gli albi sono i tradizionali volumi che raccolgono le storie a fumetti, come quelli dei personaggi più amati. Sono formati da pagine illustrate e testuali, spesso pubblicati periodicamente o in edizione unica. In Italia, il termine richiama anche le antiche pubblicazioni a fumetti di successo. Insomma, gli albi rappresentano il cuore della cultura fumettistica, portando avventure e emozioni direttamente nelle mani dei lettori.

Come si scrive la soluzione Albi

La definizione "Periodici a fumetti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

I Imola

