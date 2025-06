Partita di serie A giocata di sabato nei cruciverba: la soluzione è Anticipo

Home / Soluzioni Cruciverba / Partita di serie A giocata di sabato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Partita di serie A giocata di sabato' è 'Anticipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTICIPO

Curiosità e Significato di Anticipo

La parola Anticipo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anticipo.

Perché la soluzione è Anticipo? Anticipo indica un evento programmato prima dell’orario previsto, spesso usato nel calcio per le partite anticipate rispetto alla giornata normale di campionato. In Serie A, si parla di anticipo quando una partita si gioca di sabato anziché di domenica, permettendo agli appassionati di seguirla prima del programma ufficiale. È un modo per anticipare un evento e soddisfare le aspettative dei tifosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vantaggio sull orario previstoSi versa firmando un contrattoSi versa a garanziaSerie di negoziQuelli della cripta erano una serie TV horrorImportante serie di competizioni su due ruote

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anticipo

Hai davanti la definizione "Partita di serie A giocata di sabato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U S C E C O A M R A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMERA OSCURA" CAMERA OSCURA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.