Nativo abitante di Ventimiglia nei cruciverba: la soluzione è Intemelio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nativo abitante di Ventimiglia' è 'Intemelio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTEMELIO

Curiosità e Significato di Intemelio

La soluzione Intemelio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Intemelio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Intemelio? Intemelio indica un abitante di Ventimiglia, città ligure al confine con la Francia. Il termine deriva dal nome antico della zona e rappresenta l’identità culturale di chi vive in questa regione ricca di storia e tradizioni. Conoscere il termine permette di apprezzare le radici locali e il patrimonio linguistico di questa affascinante area del Nord Italia.

Come si scrive la soluzione Intemelio

Stai cercando la risposta alla definizione "Nativo abitante di Ventimiglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

M Milano

E Empoli

L Livorno

I Imola

O Otranto

