PEDONALE

Curiosità e Significato di Pedonale

Vuoi sapere di più su Pedonale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pedonale.

Perché la soluzione è Pedonale? Pedonale indica una strada o un'area riservata esclusivamente ai pedoni, cioè alle persone che camminano a piedi. Non permette il passaggio di veicoli come auto, moto o biciclette. È un termine spesso usato per descrivere zone dedicate alla passeggiata, come i marciapiedi o le isole pedonali in città. Quindi, si tratta di uno spazio pensato per la sicurezza e il relax di chi cammina.

Come si scrive la soluzione Pedonale

Hai davanti la definizione "Lo è una strada non percorribile dai veicoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

