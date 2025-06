Liquidate come le merci in giacenza nei cruciverba: la soluzione è Smaltite

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Liquidate come le merci in giacenza' è 'Smaltite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMALTITE

Curiosità e Significato di Smaltite

Hai risolto il cruciverba con Smaltite? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Smaltite.

Perché la soluzione è Smaltite? Smaltite indica la corretta eliminazione o gestione di merci in giacenza, spesso attraverso vendite promozionali o liquidazioni, per liberare spazio e ridurre i costi di magazzino. È un termine usato nel mondo commerciale e logistico quando si vogliono smaltire prodotti invenduti o in eccesso. In sostanza, rappresenta il processo di smaltimento efficace delle scorte accumulate.

Come si scrive la soluzione Smaltite

Stai cercando la risposta alla definizione "Liquidate come le merci in giacenza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

M Milano

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

