Lettino da spiaggia nei cruciverba: la soluzione è Sdraio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lettino da spiaggia' è 'Sdraio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SDRAIO

Curiosità e Significato di Sdraio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Sdraio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sdraio? Il lettino da spiaggia è un comodo elemento per rilassarsi sotto il sole, ideale per godersi il mare o la piscina. Solitamente leggero e facile da trasportare, permette di prendere il sole in totale comfort. La parola corretta è sdraio, un termine che richiama relax e vacanze, perfetta per chi cerca un momento di pausa e benessere sotto l’ombrellone.

Come si scrive la soluzione Sdraio

Non riesci a risolvere la definizione "Lettino da spiaggia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

D Domodossola

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

