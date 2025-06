La vacanza di Charles e Elizabeth nei cruciverba: la soluzione è Holiday

HOLIDAY

Curiosità e Significato di Holiday

La parola Holiday è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Holiday.

Perché la soluzione è Holiday? HOLIDAY indica un periodo di riposo e svago, spesso trascorso in vacanza o durante festività. È il momento in cui ci si prende una pausa dalle attività quotidiane per rilassarsi, viaggiare o dedicarsi a passioni e hobby. Questa parola rappresenta l’occasione perfetta per rigenerarsi e creare ricordi speciali. In sintesi, è il simbolo del meritato tempo libero che tutti desideriamo vivere.

Come si scrive la soluzione Holiday

Hai trovato la definizione "La vacanza di Charles e Elizabeth" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

H Hotel

O Otranto

L Livorno

I Imola

D Domodossola

A Ancona

Y Yacht

