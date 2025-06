La più nota raccolta di sketch di Ettore Petrolini nei cruciverba: la soluzione è Salamini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La più nota raccolta di sketch di Ettore Petrolini' è 'Salamini'.

SALAMINI

Curiosità e Significato di Salamini

Vuoi sapere di più su Salamini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Salamini.

Perché la soluzione è Salamini? Salamini è il plurale di salame, un insaccato tipico italiano apprezzato per il suo sapore intenso e speziato. La parola richiama anche la cultura gastronomica italiana, famosa per le sue delizie di salumi. In questo contesto, si collega alla famosa raccolta di sketch di Petrolini, sottolineando il carattere vivace e piccante del suo humor, proprio come i salamini sono vivaci nel gusto.

Come si scrive la soluzione Salamini

Se ti sei imbattuto nella definizione "La più nota raccolta di sketch di Ettore Petrolini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

