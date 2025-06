Industriali delle scarpe nei cruciverba: la soluzione è Calzaturieri

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Industriali delle scarpe' è 'Calzaturieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALZATURIERI

Curiosità e Significato di Calzaturieri

Vuoi sapere di più su Calzaturieri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Calzaturieri.

Perché la soluzione è Calzaturieri? Calzaturieri si riferisce agli artigiani e alle aziende che producono calzature, come scarpe, stivali e sandali. Sono esperti nel creare modelli di alta qualità, spesso con tecniche tradizionali e materiali pregiati. Questo termine richiama la tradizione e l'abilità manuale nel settore delle calzature, elemento fondamentale del made in Italy. È un mondo ricco di creatività e passione per il dettaglio e la comodità.

Come si scrive la soluzione Calzaturieri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Industriali delle scarpe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P L E M A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELAME" PELAME

