PERENTORIE

Curiosità e Significato di Perentorie

Approfondisci la parola di 10 lettere Perentorie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Perentorie? Perentorie indica affermazioni o richieste decise e categoriche, che non ammettono repliche o discussioni. Sono ferme e senza appello, come ordinanze o comandi senza margine di negoziazione. Quando qualcosa è definito perentorio, si dà per scontato che non ci siano alternative o eccezioni, rendendo il messaggio chiaro e inequivocabile. In sintesi, è un modo deciso di imporre una volontà.

Come si scrive la soluzione Perentorie

Hai trovato la definizione "Indiscutibili come certe richieste" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

