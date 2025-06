Il cognome del Sommo Poeta nei cruciverba: la soluzione è Alighieri

ALIGHIERI

Curiosità e Significato di Alighieri

Vuoi sapere di più su Alighieri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Alighieri.

Perché la soluzione è Alighieri? Il cognome Alighieri identifica la famiglia del famoso poeta Dante, noto come il Sommo Poeta. Deriva probabilmente dal latino aligerius, che significa leggero o agitato. Questo nome rappresenta le radici storiche e culturali di Dante, simbolo della letteratura italiana e universale. Conoscere il suo cognome permette di apprezzare meglio il suo grande contributo alla poesia e alla cultura mondiale.

Come si scrive la soluzione Alighieri

La definizione "Il cognome del Sommo Poeta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

I Imola

G Genova

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

