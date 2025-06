Il biblico generale cui Giaele conficcò un chiodo in testa nei cruciverba: la soluzione è Sisara

SISARA

Curiosità e Significato di Sisara

Perché la soluzione è Sisara? Sisara è il nome della regina guerriera biblica che, secondo la Bibbia, si distinse nella lotta contro gli oppressori cananei, come narrato nel Libro dei Giudici. La sua storia simboleggia il coraggio e la vittoria attraverso l’astuzia e la determinazione. La sua figura ci ricorda come la forza femminile possa fare la differenza anche nelle situazioni più difficili.

Come si scrive la soluzione Sisara

Hai davanti la definizione "Il biblico generale cui Giaele conficcò un chiodo in testa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

