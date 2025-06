I pesci della mattanza nei cruciverba: la soluzione è Tonni

TONNI

Curiosità e Significato di Tonni

Perché la soluzione è Tonni? I pesci della mattanza si riferisce ai tonni, protagonisti di antiche e celebri battute di pesca. Questi grandi pesci pelagici sono molto apprezzati in cucina, specialmente per il sushi e il tonno in scatola. La loro cattura rappresenta una tradizione importante nel Mediterraneo, ma anche un tema di sostenibilità. Conoscere i tonni significa apprezzare meglio il mare e le sue meraviglie.

Come si scrive la soluzione Tonni

T Torino

O Otranto

N Napoli

N Napoli

I Imola

