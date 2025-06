I liquori alla fine di un ricco pasto nei cruciverba: la soluzione è Digestivi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I liquori alla fine di un ricco pasto' è 'Digestivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGESTIVI

Curiosità e Significato di Digestivi

La soluzione Digestivi di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Digestivi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Digestivi? I digestivi sono liquori o aromi consumati alla fine di un pasto abbondante per favorire la digestione e prolungare il piacere della convivialità. Spesso sono a base di erbe, radici o agrumi, scelti per le loro proprietà benefiche e il gusto intenso. Un modo raffinato per concludere un momento di convivialità e rilassarsi.

Come si scrive la soluzione Digestivi

Stai cercando la risposta alla definizione "I liquori alla fine di un ricco pasto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A S C S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCASSO" SCASSO

