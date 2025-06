Un grosso cioccolatino al liquore nei cruciverba: la soluzione è Boero

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un grosso cioccolatino al liquore' è 'Boero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOERO

Curiosità e Significato di Boero

La parola Boero è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boero.

Perché la soluzione è Boero? Boero è un termine che si riferisce a un noto marchio italiano specializzato in prodotti dolciari, tra cui cioccolatini al liquore. Il suo nome è spesso associato a qualità artigianale e tradizione nel settore dolciario. Conosciuto per la sua eleganza e gusto intenso, Boero rappresenta un simbolo di eccellenza nel mondo dei cioccolati italiani.

Come si scrive la soluzione Boero

Hai davanti la definizione "Un grosso cioccolatino al liquore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

E Empoli

R Roma

O Otranto

