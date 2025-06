Gli fu fedele Robin Hood nei cruciverba: la soluzione è Riccardo Cuor Di Leone

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Gli fu fedele Robin Hood' è 'Riccardo Cuor Di Leone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICCARDO CUOR DI LEONE

Curiosità e Significato di Riccardo Cuor Di Leone

Vuoi sapere di più su Riccardo Cuor Di Leone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 19 lettere nella pagina dedicata: Riccardo Cuor Di Leone.

Perché la soluzione è Riccardo Cuor Di Leone? Riccardo Cuor di Leone è un'espressione che indica una persona coraggiosa, generosa e fedele ai propri principi. Deriva dal nome del re Riccardo I d'Inghilterra, noto per il suo cuore nobile e il senso di giustizia. La frase richiama l'idea di un leader leale e valoroso, capace di proteggere e difendere i più deboli, come fece anche Robin Hood.

Come si scrive la soluzione Riccardo Cuor Di Leone

Se "Gli fu fedele Robin Hood" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

C Como

U Udine

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

