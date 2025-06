Eseguono il trasporto di merci nei cruciverba: la soluzione è Vettori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Eseguono il trasporto di merci' è 'Vettori'.

VETTORI

Curiosità e Significato di Vettori

Vettori

Perché la soluzione è Vettori? I vettori sono soggetti o mezzi specializzati nel trasporto di merci da un luogo all’altro. Possono essere aziende di spedizioni, compagnie di navigazione o operatori su strada e rotaia. Il loro ruolo è fondamentale per garantire che le merci arrivino in modo sicuro e puntuale, facilitando il commercio e la distribuzione. In definitiva, i vettori sono gli attori chiave nel mondo della logistica.

Come si scrive la soluzione Vettori

Hai davanti la definizione "Eseguono il trasporto di merci" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

