La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Disagio fisico' è 'Malessere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALESSERE

Curiosità e Significato di Malessere

La soluzione Malessere di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Malessere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Malessere? Il termine disagio fisico si riferisce a una sensazione di malessere o fastidio nel corpo, come dolori, affaticamento o tensione. È un segnale che qualcosa non va e può influire sul benessere generale. Capire e ascoltare queste sensazioni è fondamentale per ritrovare equilibrio e serenità, perché il vero obiettivo è sempre il benessere totale.

Come si scrive la soluzione Malessere

Hai davanti la definizione "Disagio fisico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

E Empoli

