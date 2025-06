Creme a base di tuorli sbattuti nei cruciverba: la soluzione è Zabaioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Creme a base di tuorli sbattuti' è 'Zabaioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZABAIONI

Curiosità e Significato di Zabaioni

Vuoi sapere di più su Zabaioni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Zabaioni.

Perché la soluzione è Zabaioni? I zabaioni sono dolci cremosi a base di tuorli d'uovo sbattuti con zucchero e liquore, spesso riscaldati per ottenere una consistenza vellutata. Questa delicata mousse può essere gustata da sola o utilizzata come farcitura in dessert sofisticati. Un classico della pasticceria italiana, i zabaioni rappresentano un connubio perfetto tra gusto e tradizione.

Come si scrive la soluzione Zabaioni

La definizione "Creme a base di tuorli sbattuti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

B Bologna

A Ancona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O I A A T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATOMICA" ATOMICA

