La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così può definirsi un file compresso' è 'Zippato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZIPPATO

Perché la soluzione è Zippato? ZIPPATO indica un file che è stato compresso, ovvero ridotto di dimensione per facilitarne l'archiviazione e il trasferimento. Utilizzando appositi programmi, si crea un archivio più leggero, rendendo più semplice condividere grandi quantità di dati. È come mettere in una busta più piccola più cose, senza perderne il contenuto, semplificando così l'organizzazione digitale.

Z Zara

I Imola

P Padova

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

