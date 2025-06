Copiare dati su un CD nei cruciverba: la soluzione è Masterizzare

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Copiare dati su un CD' è 'Masterizzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASTERIZZARE

Curiosità e Significato di Masterizzare

La parola Masterizzare è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Masterizzare.

Perché la soluzione è Masterizzare? Masterizzare significa scrivere o copiare dati, come file, musica o video, su un CD o DVD. È il processo di trasferimento delle informazioni dal computer al supporto ottico, rendendolo leggibile e riproducibile anche su altri dispositivi. Questa operazione permette di creare copie di backup o condividere contenuti con altri. In breve, è il modo per scrivere definitivamente i tuoi dati su un disco ottico.

Come si scrive la soluzione Masterizzare

Se "Copiare dati su un CD" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

À R T I E E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EREDITÀ" EREDITÀ

