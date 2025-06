Lo controlla chi acquista un auto usata nei cruciverba: la soluzione è Chilometraggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo controlla chi acquista un auto usata

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo controlla chi acquista un auto usata' è 'Chilometraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHILOMETRAGGIO

Curiosità e Significato di Chilometraggio

Vuoi sapere di più su Chilometraggio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Chilometraggio.

Perché la soluzione è Chilometraggio? La parola chilometraggio indica la distanza totale percorsa da un'auto nel corso del tempo, solitamente espressa in chilometri. È un parametro fondamentale per valutare l'usura del veicolo e il suo valore di mercato. Chi acquista un'auto usata dovrebbe sempre controllare attentamente il chilometraggio, perché è un elemento chiave per capire lo stato reale dell'auto e fare una scelta consapevole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Influisce sull usura dei pneumaticiLo controlla chi acquista un automobile di seconda manoLo offre chi è in autoLo acquista il costruttore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chilometraggio

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo controlla chi acquista un auto usata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

H Hotel

I Imola

L Livorno

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L B N T A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALATON" BALATON

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.