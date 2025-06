Contrapposta alla cicala da Esopo nei cruciverba: la soluzione è Formica

Home / Soluzioni Cruciverba / Contrapposta alla cicala da Esopo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contrapposta alla cicala da Esopo' è 'Formica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORMICA

Curiosità e Significato di Formica

Vuoi sapere di più su Formica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Formica.

Perché la soluzione è Formica? La formica è un insetto noto per il suo impegno e la capacità di lavorare duramente, soprattutto durante l’estate, per prepararsi all’inverno. È simbolo di laboriosità, previdenza e costanza, in contrasto con la cicala che canta e si diverte senza pensare al futuro. La sua figura ci ricorda l’importanza di essere previdenti e responsabili, anche quando tutto sembra andare bene.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavorava mentre la cicala cantavaDella invece non ci cale mica canta la ParisiNel grillo e nella cicalaSono note quelle di Esopo e FedroCelebre favola di Esopo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Formica

La definizione "Contrapposta alla cicala da Esopo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O A T Z T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AZOTATI" AZOTATI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.