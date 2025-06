Il classico aperitivo francese all anice nei cruciverba: la soluzione è Pastis

PASTIS

Curiosità e Significato di Pastis

Perché la soluzione è Pastis? Il Pastis è un tradizionale aperitivo francese a base di anice, noto per il suo colore ambrato e il sapore aromatico. Originario della Provenza, si gusta spesso diluito con acqua, che ne esalta le note speziate e rinfrescanti. Perfetto per un brindisi tra amici o come antipasto, il Pastis rappresenta un vero e proprio simbolo della cultura francese.

Come si scrive la soluzione Pastis

Hai davanti la definizione "Il classico aperitivo francese all anice" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R N E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERNO" PERNO

