Chi è disperato li invoca tutti nei cruciverba: la soluzione è Santi

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi è disperato li invoca tutti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi è disperato li invoca tutti' è 'Santi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANTI

Curiosità e Significato di Santi

Approfondisci la parola di 5 lettere Santi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Santi? Il termine santi si riferisce a persone riconosciute per la loro virtù e santità nella religione cattolica. Vengono invocati con devozione in momenti di bisogno, sperando in un'intercessione divina. La frase Chi è disperato lì invoca tutti indica che chi attraversa momenti difficili si rivolge ai santi, considerandoli alleati spirituali. In sostanza, sono figure di fede e speranza per chi cerca conforto e protezione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I personaggi dell agiografiaLa loro vita è narrata nelle agiografieIl disperato li invoca tuttiOra lì tutti sconvolti sono un fiume franceseNon a tutti li offre la vita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Santi

Hai davanti la definizione "Chi è disperato li invoca tutti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S C E N A A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASERTANI" CASERTANI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.