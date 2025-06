Cedere ai voleri degli altri nei cruciverba: la soluzione è Piegarsi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cedere ai voleri degli altri' è 'Piegarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIEGARSI

Curiosità e Significato di Piegarsi

Hai risolto il cruciverba con Piegarsi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Piegarsi.

Perché la soluzione è Piegarsi? Piegarsi significa cedere alle richieste o desideri degli altri, spesso per evitare conflitti o per compiacere. È un atteggiamento di accomodamento che può risultare utile, ma anche rischioso se si perde il rispetto di sé stessi. In sostanza, indica la volontà di adattarsi alle esigenze altrui, a volte a discapito delle proprie convinzioni o bisogni. È importante trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e assertività.

Come si scrive la soluzione Piegarsi

Non riesci a risolvere la definizione "Cedere ai voleri degli altri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

