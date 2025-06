Caratterizza i prodotti che possono soffrire durante il trasporto nei cruciverba: la soluzione è Deperibilità

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Caratterizza i prodotti che possono soffrire durante il trasporto' è 'Deperibilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEPERIBILITÀ

Curiosità e Significato di Deperibilità

Perché la soluzione è Deperibilità? La deperibilità si riferisce alla tendenza di alcuni prodotti, come alimenti freschi o farmaci, a deteriorarsi rapidamente se non vengono conservati correttamente. Durante il trasporto, questi beni possono perdere qualità, valore e sicurezza, rendendo fondamentale un trasporto rapido e adeguato. La deperibilità è quindi un fattore cruciale da considerare per garantire che i prodotti arrivino in perfette condizioni.

Come si scrive la soluzione Deperibilità

Se "Caratterizza i prodotti che possono soffrire durante il trasporto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

