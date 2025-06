Breve corsa per scaldare il cavallo nei cruciverba: la soluzione è Sgambata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Breve corsa per scaldare il cavallo' è 'Sgambata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SGAMBATA

Curiosità e Significato di Sgambata

Perché la soluzione è Sgambata? Una sgambata è una breve corsa o passeggiata a piedi o a cavallo, pensata per scaldare i muscoli prima di un'attività più impegnativa. Si tratta di un momento di riscaldamento che aiuta a preparare il corpo e prevenire infortuni, spesso praticato prima di allenamenti o competizioni equestri. In sostanza, è un modo per scaldare il motore prima di partire.

Come si scrive la soluzione Sgambata

Hai davanti la definizione "Breve corsa per scaldare il cavallo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

A Ancona

T Torino

A Ancona

