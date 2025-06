Belva africana nei cruciverba: la soluzione è Iena

Home / Soluzioni Cruciverba / Belva africana

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Belva africana' è 'Iena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IENA

Curiosità e Significato di Iena

La parola Iena è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iena.

Perché la soluzione è Iena? La parola IENA si riferisce a un piccolo mammifero carnivoro noto per la sua forza e tenacia, spesso chiamato anche “piccolo leone” per il suo carattere combattivo. Vive prevalentemente in Africa e alcune zone dell’Europa. La sua presenza è simbolo di aggressività e determinazione, rendendola un’immagine potente in molte culture. Conoscere questa creatura aiuta a comprendere meglio il mondo animale e le sue caratteristiche uniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Persona vile e crudeleL animale ridens delle savane africaneFa il paio con lo sciacalloUna belva notturna africanaBelva notturna africanaBelva africana striata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iena

Se ti sei imbattuto nella definizione "Belva africana", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A I À T D C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACIDITÀ" ACIDITÀ

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.