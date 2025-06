Basata su uno sbaglio nei cruciverba: la soluzione è Erronea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Basata su uno sbaglio' è 'Erronea'.

ERRONEA

Curiosità e Significato di Erronea

Perché la soluzione è Erronea? Erronea indica qualcosa che è sbagliato o incorretto, spesso riferito a decisioni, affermazioni o giudizi. È un termine usato per sottolineare l'inesattezza di un'informazione o di un'azione, evidenziando che non segue i criteri corretti o le aspettative. In breve, si tratta di un modo elegante per dire che qualcosa è stato fatto in modo errato o inesatto.

Come si scrive la soluzione Erronea

Hai davanti la definizione "Basata su uno sbaglio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A Ancona

