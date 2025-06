Ballano con i cavalieri nei cruciverba: la soluzione è Dame

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ballano con i cavalieri' è 'Dame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DAME

Curiosità e Significato di Dame

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dame più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dame.

Perché la soluzione è Dame? DAME è un termine che indica una donna di nobili origini, spesso associata alla figura di una dama di corte o di un castello. Nel gioco delle parole, rappresenta anche una pedina importante negli scacchi, simbolo di eleganza e prestigio. Quindi, DAME racchiude eleganza, nobiltà e raffinatezza, rendendola un simbolo di classe e distinzione.

Come si scrive la soluzione Dame

Hai trovato la definizione "Ballano con i cavalieri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

A Ancona

M Milano

E Empoli

