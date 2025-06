Veloci, svelti nei cruciverba: la soluzione è Celeri

CELERI

Curiosità e Significato di Celeri

Perché la soluzione è Celeri? Il termine celeri indica le varietà di sedano, ortaggi noti per il loro sapore fresco e croccante. Sono spesso usati in zuppe, insalate o come snack salutare. Ricchi di acqua e fibre, i gambi di sedano sono apprezzati per le loro proprietà depurative e benefiche. In cucina, rappresentano un ingrediente versatile e indispensabile per piatti leggeri e gustosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Svelti speditiVeloci nell esecuzioneVeloci scattantiErano treni velociVeloci imbarcazioni a motore

Come si scrive la soluzione Celeri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Veloci, svelti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

L Livorno

E Empoli

R Roma

I Imola

