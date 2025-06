Vasi ornamentali nei cruciverba: la soluzione è Anfore

ANFORE

Curiosità e Significato di Anfore

La parola Anfore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anfore.

Perché la soluzione è Anfore? Le anfore sono antiche recipienti in terracotta, usate soprattutto nell'antica Grecia e Roma per conservare acqua, olio o vino. Spesso decorate con motivi ornamentali, le anfore rappresentano un esempio di arte e funzionalità, testimonianza delle civiltà passate. Sono oggetti che uniscono praticità e bellezza, e oggi sono apprezzate anche come preziosi reperti storici e decorativi.

Come si scrive la soluzione Anfore

Non riesci a risolvere la definizione "Vasi ornamentali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

F Firenze

O Otranto

R Roma

E Empoli

