ICEBERG

Curiosità e Significato di Iceberg

La parola Iceberg è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iceberg.

Perché la soluzione è Iceberg? Un iceberg è una grande massa di ghiaccio che si stacca dai ghiacciai e galleggia nei mari nordici, come quelli dell’Artico. La sua superficie emersa rappresenta solo una piccola parte del totale, mentre il resto rimane nascosto sotto l’acqua. Questa immensa presenza di ghiaccio a vela nei mari freddi simboleggia la maestosità e i pericoli nascosti delle acque artiche.

Come si scrive la soluzione Iceberg

Se ti sei imbattuto nella definizione "Va alla deriva nei mari nordici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

C Como

E Empoli

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T O A C L I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALLISTO" CALLISTO

