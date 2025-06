Uno che crea fastidi a tutti nei cruciverba: la soluzione è Pianta Grane

PIANTA GRANE

Curiosità e Significato di Pianta Grane

Perché la soluzione è Pianta Grane? Pianta grane è un'espressione italiana che indica una persona che crea problemi, fastidi o conflitti a chi le sta intorno. È come una pianta che dà spini e provoca fastidio, disturbando la tranquillità degli altri. In parole semplici, si riferisce a qualcuno che combina guai o mette zizzania, rendendo la vita più difficile per chi gli è vicino. È un modo colorito per descrivere chi crea scompiglio.

Come si scrive la soluzione Pianta Grane

Hai davanti la definizione "Uno che crea fastidi a tutti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S D U M E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDUSE" MEDUSE

