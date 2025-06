Un tenero latticinio nei cruciverba: la soluzione è Ricotta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tenero latticinio' è 'Ricotta'.

RICOTTA

Curiosità e Significato di Ricotta

Perché la soluzione è Ricotta? La ricotta è un formaggio fresco e morbido, ottenuto dal siero del latte durante la produzione di altri formaggi. La sua consistenza delicata e il sapore dolce la rendono perfetta per dolci, lasagne e spuntini. Il termine richiama l’idea di qualcosa tenero e lattiginoso, proprio come il suo aspetto e gusto. Insomma, un vero classico della cucina italiana che non può mancare!

Come si scrive la soluzione Ricotta

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

