Un sentimento che si suscita nei cruciverba: la soluzione è Antipatia

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sentimento che si suscita

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un sentimento che si suscita' è 'Antipatia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIPATIA

Curiosità e Significato di Antipatia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Antipatia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Antipatia? L'**antipatia** è un sentimento di repulsione o avversione verso qualcuno o qualcosa. Si manifesta con una sensazione di fastidio o disaccordo, spesso senza una ragione apparente. È come un istinto che ci spinge a stare lontano da ciò che non ci piace o non ci fa sentire a nostro agio. In breve, rappresenta un’intolleranza emotiva che può influenzare i rapporti interpersonali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La suscita lo scostanteDi solito è reciprocaSentimento che si covaSi dice di un sentimento vero e forteSi scrive con sentimento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antipatia

Hai davanti la definizione "Un sentimento che si suscita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D R I E C T I E R T O E C T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIRETTORE TECNICO" DIRETTORE TECNICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.