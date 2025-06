Tipi di foce nei cruciverba: la soluzione è Estuari

ESTUARI

Curiosità e Significato di Estuari

Perché la soluzione è Estuari? Gli estuari sono zone di incontro tra il mare e i fiumi, caratterizzate da acque salmastre e ambienti ricchi di biodiversità. Si formano dove l'acqua dolce si mescola con quella salata, creando paesaggi unici e importanti per l'ecosistema. Questi ambienti sono spesso punti di transito per molte specie di pesci e uccelli, rendendoli fondamentali per la natura e le attività umane.

Come si scrive la soluzione Estuari

