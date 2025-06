Sulle portaerei c è quello di volo nei cruciverba: la soluzione è Ponte

PONTE

Curiosità e Significato di Ponte

La soluzione Ponte di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ponte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ponte? Il ponte di una portaerei è la grande piattaforma situata sulla coperta superiore, dove si svolgono le operazioni di volo e di comando. È il cuore della nave, dove si coordinano le partenze e gli atterraggi degli aerei, garantendo sicurezza e efficienza. In pratica, il ponte è il punto nevralgico per il funzionamento e il controllo delle attività di volo in mare.

Come si scrive la soluzione Ponte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sulle portaerei c è quello di volo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

