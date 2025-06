Stato con capitale Praia nei cruciverba: la soluzione è Capo Verde

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stato con capitale Praia' è 'Capo Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPO VERDE

Curiosità e Significato di Capo Verde

La soluzione Capo Verde di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Capo Verde per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Capo Verde? Capo Verde è un arcipelago di isole situato nell'Oceano Atlantico, al largo della costa africana. La sua capitale, Praia, si trova sull'isola di Santiago ed è il centro politico e culturale del paese. Conosciuto per le sue spiagge mozzafiato e la diversità culturale, Capo Verde rappresenta un affascinante mix di tradizioni africane e portoghesi. È una meta ideale per chi cerca natura e storia in un unico luogo.

Come si scrive la soluzione Capo Verde

La definizione "Stato con capitale Praia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S T O A C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSTRICA" OSTRICA

