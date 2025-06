Sono venti in un secolo nei cruciverba: la soluzione è Lustri

LUSTRI

Curiosità e Significato di Lustri

Approfondisci la parola di 6 lettere Lustri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lustri? Lustri indica un intervallo di dieci anni, un periodo di tempo che si ripete ciclicamente. La parola deriva dal latino lustrum, usato nell'antica Roma per indicare un quinquennio, ma oggi più comunemente rappresenta un decennio. Quindi, venti in un secolo fa riferimento a due decenni, ovvero due lustri, sottolineando i momenti di riflessione e rinnovo che segnano il passare del tempo.

