Sinonimo di cambiale nei cruciverba: la soluzione è Pagherò

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sinonimo di cambiale' è 'Pagherò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGHERÒ

Curiosità e Significato di Pagherò

Perché la soluzione è Pagherò? Il termine pagherò deriva dal verbo pagare ed esprime il fatto di assumersi l'impegno di saldare un debito o una somma di denaro. È un modo colloquiale per indicare che si promette di pagare qualcosa in futuro, spesso usato nelle comunicazioni quotidiane o informali. In sostanza, rappresenta una promessa di pagamento, simile a una cambiale, ma più semplice e diretta.

Come si scrive la soluzione Pagherò

P Padova

A Ancona

G Genova

H Hotel

E Empoli

R Roma

Ò -

