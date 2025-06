La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Siciliani tra i Palermitani e i Catanesi' è 'Ennesi' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENNESI

La parola Ennesi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ennesi.

Perché la soluzione è Ennesi? Ennesi è il termine che indica gli abitanti di Enna, città siciliana nel cuore dell'isola. Il nome deriva dalla tradizione locale e richiama le radici storiche di questa comunità, spesso coinvolta in leggende e tradizioni antiche. Conosciuti per la loro forte identità, gli ennesi rappresentano un pezzo importante del mosaico culturale della Sicilia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I Siciliani con il medievale Castello di LombardiaDolci siciliani con la ricottaIl mare dei CatanesiI Siciliani la fanno con la ricotta

La definizione "Siciliani tra i Palermitani e i Catanesi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

A O T S C M C O T C A

Mostra soluzione