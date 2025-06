Si gettano a mare nei cruciverba: la soluzione è Reti Da Pesca

RETI DA PESCA

Curiosità e Significato di Reti Da Pesca

Perché la soluzione è Reti Da Pesca? Reti da pesca sono strumenti utilizzati dai pescatori per catturare i pesci in acqua. Si tratta di reti posizionate strategicamente o lanciate a mano, che sfruttano la loro maglia per intrappolare i pesci mentre nuotano. Il nome deriva proprio dall’uso principale e dalla forma delle reti stesse, fondamentali per la pesca tradizionale e commerciale. Una soluzione ingegnosa e utile nel mondo marittimo.

Come si scrive la soluzione Reti Da Pesca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si gettano a mare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

D Domodossola

A Ancona

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

