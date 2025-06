Sfamava gli dèi greci nei cruciverba: la soluzione è Ambrosia

Home / Soluzioni Cruciverba / Sfamava gli dèi greci

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sfamava gli dèi greci' è 'Ambrosia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBROSIA

Curiosità e Significato di Ambrosia

Vuoi sapere di più su Ambrosia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ambrosia.

Perché la soluzione è Ambrosia? L'ambrosia è il cibo degli dèi dell'Olimpo nella mitologia greca, considerato un dono divino che conferisce immortalità e perfezione. Associata a un nettare prezioso e inebriante, rappresenta l'elisir di lunga vita e potere sovrumano. Chi consuma ambrosia si avvicina all'immortalità, rendendola simbolo di perfezione e divinità. È un termine che evoca l'essenza stessa del divino e dell'eternità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il cibo degli dei che si riteneva rendesse immortaliIl cibo degli deiIl nettare degli deiIl Sole dei GreciUno dei Sette Savi greciIl dio Marte dei Greci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ambrosia

Non riesci a risolvere la definizione "Sfamava gli dèi greci"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

B Bologna

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A O R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMARO" AMARO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.